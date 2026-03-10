Ferrovia Sacile-Gemona presidio a Pinzano al Tagliamento

A Pinzano al Tagliamento è stato istituito un presidio per la ferrovia Sacile-Gemona, coinvolgendo rappresentanti locali e cittadini. La riattivazione della linea ferroviaria, che collega le tre località, viene considerata una messa in atto concreta di un progetto di rilancio della mobilità nella regione. La ferrovia, nota come Pedemontana, è al centro dell’attenzione di chi sostiene il miglioramento delle infrastrutture territoriali.

“Il rilancio della ferrovia Pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile rappresenta un’opportunità strategica per il Friuli, promuovendo un modello di mobilità sostenibile, turismo lento e valorizzazione del territorio”. È quanto evidenzia Il Passo Giusto – iniziativa editoriale del Patto per l’Autonomia – che per domenica 15 marzo ha convocato un presidio a Pinzano al Tagliamento, raccogliendo l’appello di persone, comunità e amministrazioni locali che da anni sollecitano il ripristino e l’adeguamento della linea ferroviaria. L’obiettivo è garantire un collegamento efficiente tra le comunità della Pedemontana, offrendo un servizio di trasporto pubblico moderno, utile alla cittadinanza e alle attività economiche, e integrato con la rete ciclabile per incentivare il turismo sostenibile. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

