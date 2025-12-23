Il gene che difende i tumori dal sistema immunitario l'ipotesi dei ricercatori | Eliminalo e collasseranno

Un gruppo di ricercatori ha scoperto come il gene TAK1 permetta alle cellule tumorali di sopravvivere agli attacchi del sistema immunitario. Il loro obiettivo è verificare se e come questa scoperta potrà migliorare le immunoterapie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

