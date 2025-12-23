Il gene che difende i tumori dal sistema immunitario l'ipotesi dei ricercatori | Eliminalo e collasseranno
Un gruppo di ricercatori ha scoperto come il gene TAK1 permetta alle cellule tumorali di sopravvivere agli attacchi del sistema immunitario. Il loro obiettivo è verificare se e come questa scoperta potrà migliorare le immunoterapie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tumori: aiutare il sistema immunitario a combatterli - I risultati di uno studio italiano mostrano come inattivare un gene caratteristico dei tumori dia il via a una forte reazione del sistema immunitario in grado di combatterli. quotidianosanita.it
