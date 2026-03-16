Paul Thomas Anderson ha vinto il suo primo Oscar dopo aver conquistato sei premi in total. Alla fine di una lunga stagione di riconoscimenti, il regista ha finalmente ricevuto la statuetta, commentando con sincerità:

Sei Oscar conquistati, di cui personalmente da Paul Thomas Anderson, che finalmente stringe in mano l'agognata statuetta alla fine di una stagione dei ptemi trionfale. Finalmente è arrivato anche l'Oscar. Dopo anni di riconoscimenti critici, anche l'Academy ha tributato il giusto riconoscimento a Paul Thomas Anderson, uscito trionfatore dalla notte degli Oscar 2026 con il suo Una battaglia dopo l'altra, che si è portato a casa sei statuette tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia. Anomalia nel panorama cinematografico attuale, Una battaglia dopo l'altra è un pamphlet politico sovversivo ad alto budget che ha creato qualche grattacapo a Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra è il miglior film, Paul Thomas Anderson: "Mi avete fatto sudare"

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