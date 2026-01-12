Golden Globes 2026 trionfo per Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson Hamnet miglior film drammatico | tutti i vincitori

Durante la cerimonia dell’83ª edizione dei Golden Globes, svoltasi al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, sono stati annunciati i vincitori delle principali categorie cinematografiche e televisive. Tra i premi assegnati, «Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson e «Hamnet» si sono distinti come miglior film drammatico, confermando l’importanza di queste produzioni nel panorama culturale del 2026.

Nella notte italiana tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, si è svolta la cerimonia dell'83ª edizione dei Golden Globes, durante la quale la Hollywood Press Association (HFPA) ha annunciato i vincitori dei premi dedicati al cinema e alla televisione. I candidati sono stati divisi in 28 categorie che includevano Cinema, Tv e Podcast. Ecco tutti i vincitori I premi nella categoria "Cinema": trionfo per «Una battaglia dopo l'altra». Nella sezione Cinema, i titoli più premiati vedono in testa Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che ha ottenuto quattro riconoscimenti: miglior film musical o commedia, miglior regia allo stesso Anderson, miglior attrice non protagonista a Teyana Taylor e miglior sceneggiatura cinematografica.

