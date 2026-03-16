Un viaggio in Giappone e il test con la plastica prima della nascita del brand

Durante un viaggio in Giappone, Giulia De Rossi ha avuto l’idea di creare un brand legato alla plastica. Prima di lanciare il progetto, ha testato diverse soluzioni e materiali. La sua ispirazione è arrivata osservando le tecniche e le abitudini di consumo locali. La sua intenzione è di sviluppare prodotti che si distinguano per l’uso sostenibile della plastica.

L’ IDEA di Nazena è balenata nella mente della founder Giulia De Rossi dopo un viaggio alla scoperta della cultura giapponese. Osservando l’arte giapponese del packaging, che ricorda i famosi ‘origami’ ed è caratterizzata da una cura del dettaglio quasi maniacale, De Rossi pensa di applicarla al riciclo della plastica. Al rientro a Vicenza, prova a vivere senza plastica per un mese e studia con impegno le alternative, ma la sua ricerca pare infruttuosa. Un giorno le capita di leggere la storia della catanese Adriana Santanocito, fondatrice di Orange Fiber, prima azienda al mondo – ne abbiamo parlato anche su queste pagine - che produce tessuti sostenibili dai sottoprodotti del succo di agrumi, con metodo brevettato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un viaggio in Giappone e il test con la plastica prima della nascita del brand Articoli correlati La top model è la prima Global Beauty Ambassador del brand, nonché protagonista del lancio del nuovo Prada Touch, il blush da portare sempre con séIl mondo beauty di Prada inaugura un nuovo capitolo, e lo fa scegliendo Bella Hadid come prima Global Ambassador. Sanremo: scaletta e orari della prima serata |Ferro scalda l'Ariston, la 105enne e l'omaggio (con refuso) alla nascita della RepubblicaLa scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. Speak 75% of English with Just 1,000 Words! | Learn English FAST Contenuti e approfondimenti su Un viaggio in Giappone e il test con la... Temi più discussi: Un viaggio in Giappone e il test con la plastica prima della nascita del brand; Milano, la giapponese Yuko all'Ostello Bello: A 92 anni viaggio da sola. Nelle camerate ascolto le storie degli ospiti; Viaggio inedito in Giappone tra templi, terme e poesia; I viaggi di Radio Popolare. Location Pechino Express 2026, viaggio in Estremo Oriente | Dall’Indonesia al GiapponeLocation Pechino Express 2026, riparte il viaggio in Estremo Oriente: dall'Indonesia al Giappone passando per la Cina ... ilsussidiario.net GIAPPONE, UN ITINERARIO TRA TRADIZIONE E MODERNITÀTravel - Il Giappone si estende su un arco geografico molto ampio, dal nord di Hokkaido fino alle isole subtropicali di Okinawa. Questo comporta una grande varietà - Redazione James ... jamesmagazine.it , “ ” Pola Museum of Art di Hakone, Giappone. Il “Vaso con i cardi”, dipinto ad Auvers-sur-Oise (FR), cattura la vivacità del giardino del suo amico Dr Gachet. Vediamo dei cardi viola in un vaso di terracotta, acco - facebook.com facebook #Giappone Festa della Semina del Riso al santuario shintoista Kasuga-taisha () a Nara, nella prefettura omonima x.com