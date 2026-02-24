Sanremo | scaletta e orari della prima serata |Ferro scalda l' Ariston la 105enne e l' omaggio con refuso alla nascita della Repubblica
Ferro ha aperto la prima serata di Sanremo 2026, portando sul palco un omaggio alla nascita della Repubblica. La scelta si lega alla celebrazione di una data storica e coinvolge anche una cantante di 105 anni, che ha ricevuto un riconoscimento speciale. La serata si svolge con esibizioni di artisti noti, tra cui Laura Pausini e Can Yaman, mentre si prepara un tributo a Pippo Baudo. La scaletta prevede diversi momenti di intrattenimento e musica.
La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine della puntata è all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Sanremo: scaletta e orari | C'è la 105enne Gianna, omaggio (con refuso) alla nascita della Repubblica. Lamborghini e le ballerineGianna, la donna di 105 anni, partecipa alla serata speciale dedicata alla nascita della Repubblica, celebrata con un omaggio che coinvolge anche Lamborghini e ballerine.
Sanremo, la scaletta e gli orari della prima serata: apre Olly. Tiziano Ferro super ospite | Si parte con l'omaggio a Baudo: liveOlly apre la prima serata di Sanremo 2026, dopo che Tiziano Ferro sarà il super ospite.
