parioli buche e incuria davanti al comando dei carabinieri

A Parioli, davanti al Comando dei Carabinieri, si nota una strada segnata dalla presenza di buche e incuria. Un’area che dovrebbe rappresentare un’immagine curata e ordinata, ma che invece manifesta evidenti segni di trascuratezza. La condizione del manto stradale evidenzia l’assenza di interventi di manutenzione, suscitando una naturale attenzione sulla cura degli spazi pubblici e sull’immagine del quartiere.

Una via che dovrebbe essere un biglietto da visita, e invece si è trasformata in un caso di ordinaria trascuratezza. In via Gualtiero Castellini, ai Parioli, i residenti tornano a denunciare una situazione che definiscono ormai insostenibile: asfalto rovinato, buche, sporcizia e segni evidenti di mancata manutenzione, a pochi passi da uno dei luoghi istituzionali più presidiati della Capitale.? La rabbia nasce soprattutto da un dettaglio che per chi vive la zona non è marginale: non si tratta di un disagio improvviso, ma di un problema segnalato più volte nel tempo. Eppure, sostengono i cittadini, alle richieste di intervento non sarebbero seguiti lavori risolutivi, lasciando la strada in un limbo fatto di rattoppi insufficienti e di un senso crescente di abbandono. 🔗 Leggi su Iltempo.it

