Al comando dei carabinieri di Verona è arrivato il maggiore Andrea Semboloni

Il maggiore Andrea Semboloni ha assunto ufficialmente il comando della Compagnia Carabinieri di Verona, portando con sé un’esperienza consolidata nel settore. La sua nomina rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico alla comunità veronese.

Il maggiore Andrea Semboloni ha assunto ufficialmente l'incarico di comandante della Compagnia Carabinieri di Verona. L'ufficiale ha dato il cambio al maggiore Alessandro Papuli, il quale è stato trasferito a Gorizia per assumere un prestigioso incarico operativo al 13° Reggimento Carabinieri.🔗 Leggi su Veronasera.it

