linate energia green con il nuovo impianto fotovoltaico

Milano Linate si avvicina a un futuro più sostenibile con l’attivazione del nuovo impianto fotovoltaico, realizzato dal Gruppo A2A e situato all’interno dell’aeroporto gestito da Sea Milan Airports. Questa iniziativa rafforza l’impegno dell’aeroporto verso l’uso di energie rinnovabili, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e promuovendo pratiche più sostenibili nel settore aeroportuale.

Milano Linate è sempre più green con l’entrata in esercizio del nuovo impianto fotovoltaico realizzato dal Gruppo A2A all’interno dell’ aeroporto gestito da Sea Milan Airports. L’impianto, dotato delle migliori tecnologie disponibili si sviluppa su un’area a prato di circa 9 ettari, che tra l’altro non potrebbe essere utilizzabile per altri usi, e la produzione attesa supera i 10 GWh di energia rinnovabile all’anno, con un beneficio ambientale di circa 5.000 tonnellate di CO? evitate e una produzione di energia rinnovabile equivalente al consumo elettrico all’anno di circa 3.700 abitazioni. È una importante tappa nel percorso di decarbonizzazione dei consumi elettrici dell'aeroporto perché circa il 20% dell’energia utilizzata giornalmente proviene direttamente da questa infrastruttura situato all’interno dello scalo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

