Roma in gara con altre 8 città europee per nuova autorità Ue Dogane

Roma si candida insieme ad altre otto città europee per ospitare il nuovo quartier generale dell'autorità europea sulle dogane. La scelta finale sarà annunciata nei prossimi mesi.

Roma, 28 gen. (askanews) – Sono nove le città europee, tra cui Roma per l’Italia, candidate per ospitare il quartier generale della futura autorità europea sulle dogane (Euca o European Customs Authority). Stamattina in audizione al Parlamento europeo, presso la Commissione mercato interno e protezione dei consumatori, saranno presenti il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri Le altre città candidate sono Bucarest, (Romania), Liegi (Belgio), Lille (Francia), Malaga (Spagna), Porto (Portogallo), L’Aia (Olanda), Varsavia (Polonia) e Zagabria (Croazia).🔗 Leggi su Ildenaro.it

Roma ha ufficialmente presentato la sua candidatura per ospitare la sede dell'Autorità europea delle dogane (Euca).

