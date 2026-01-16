LIVE | 22ª giornata Vis Pesaro-Arezzo 0-2 Tavernelli sblocca Ravasio raddoppia
Nell'anticipo della 22ª giornata del girone B, l'Arezzo affronta la Vis Pesaro in trasferta. La partita si conclude con un risultato di 0-2, grazie alle reti di Tavernelli e Ravasio. Un incontro che testimonia l'efficacia della squadra ospite in questa fase della stagione.
Nell'anticipo della 22ª giornata del girone B, l'Arezzo è di scena sull'ostico campo della Vis Pesaro. La squadra di mister Bucchi, in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Ravenna, mira ad allungare il momento positivo.IL PREPARTITAPer la 14esima volta nella storia gli amaranto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
