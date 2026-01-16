LIVE | 22ª giornata Vis Pesaro-Arezzo 0-1 L' FVS premia gli amaranto | la sblocca Tavernelli
Nell’anticipo della 22ª giornata del girone B, l’Arezzo affronta in trasferta la Vis Pesaro. La partita si conclude con la vittoria degli amaranto per 1-0, grazie alla rete di Tavernelli. Un risultato importante per l’Arezzo, che conferma la propria competitività nel campionato. Di seguito, i dettagli e le analisi sulla gara.
Nell'anticipo della 22ª giornata del girone B, l'Arezzo è di scena sull'ostico campo della Vis Pesaro. La squadra di mister Bucchi, in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Ravenna, mira ad allungare il momento positivo.IL PREPARTITAPer la 14esima volta nella storia gli amaranto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
