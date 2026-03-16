Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo in carriera al Masters 1000 di Indian Wells, sconfiggendo in finale Daniil Medvedev. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il tennista italiano, che ha dedicato il successo all’amico Antonelli. La partita ha visto Sinner prevalere in due set, coronando così una brillante prestazione sul campo statunitense.

Altra perla di Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha vinto, per la prima volta in carriera, il Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino, numero due del mondo e del seeding, ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev, numero 11 del tabellone e della classifica Atp, col punteggio di 7-6 (6), 7-6 (4) dopo poco meno di due ore di gioco. Incredibile la rimonta nel tie-break del secondo set, quando Sinner sotto 4-0 ha infilato sette punti di fila. Sotto il sole cocente della California, con temperature intorno ai 33 gradi, Sinner ha lottato e ha "domato" il rivale, reduce dalla bella vittoria in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Questo successo nel "Bnp Paribas Open", primo Masters 1000 della stagione, disputato sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden (con montepremi totale pari a 9. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Un grande Sinner vince per la priva volta Indian Wells: battuto Medvedev e dedica all'amico Antonelli

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