Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo a Indian Wells, vincendo contro Daniil Medvedev in due set 7-6, 7-6, in un incontro di quasi due ore. La partita si è svolta ad alta intensità, con entrambi i giocatori impegnati in scambi rapidi e combattuti. Al termine del match, Sinner ha dedicato la vittoria a Kimi Antonelli.

AGI - Jannik Sinner ha vinto il suo sesto Masters 1000 della carriera, il primo a Indian Wells, battendo Daniil Medvedev 7-6(6) 7-6(4) dopo un'ora e 58 minuti al termine di un match equilibrato e giocato ad altissimi ritmi sin dall'inizio. Un torneo davvero stregato per il tennista russo che aveva già perso le finali del 2023 e del 2024 per merito di Carlos Alcaraz (sconfitto invece in questa edizione in semifinale dallo stesso Medvedev) e che stavolta nulla ha potuto contro un Sinner che ha sbagliato pochissimo e che nei momenti chiavi ha piazzato il colpo vincente. I brividi maggiori l'azzurro li ha fatti provare ai suoi tifosi nel tie-break del secondo set quando si è trovato sotto 0-4, salvo poi recuperare e passare addirittura in vantaggio e poi trionfare 7-4. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner trionfa a Indian Wells. Medvedev sconfitto 7-6 7-6. La dedica a Kimi Antonelli

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è ! STRAORDINARIO. Il numero due al mondo conquista il suo primo Masters 1000 californiano battendo in finale Medvedev in due set (6-7;6-7) #Tuttosport #Sinner #Medvedev #IndianWells facebook