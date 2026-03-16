Un anno dopo | il ricordo di Simonetta accende il Cup

Un anno dopo la scomparsa improvvisa di Simonetta Orlandi, i colleghi del Centro Unico Provinciale di Massa-Carrara ricordano ancora il suo contributo e la sua presenza nel reparto. La notte del 16 marzo 2025 segna la data in cui si è verificata la perdita, lasciando un vuoto tra i professionisti che lavorano quotidianamente nel Cup. La memoria di Simonetta rimane viva tra coloro che l’hanno conosciuta e condivisa con lei il lavoro.

Il ricordo di Simonetta Orlandi continua a vivere nel cuore dei colleghi del Centro Unico Provinciale (Cup) di Massa-Carrara, esattamente un anno dopo la sua improvvisa scomparsa avvenuta nella notte del 16 marzo 2025. A soli 50 anni, dopo aver affrontato con grande forza dieci mesi di malattia, la dipendente che lavorava nell’ente dal 1998 ha lasciato un vuoto profondo tra chi l’ha conosciuta per la sua professionalità e gentilezza. I colleghi hanno scelto di onorarla oggi non con cerimonie formali, ma condividendo un messaggio sincero che sottolinea come il ricordo rimanga acceso quanto al momento della perdita. La narrazione che circola intorno alla figura di Simonetta va oltre il semplice fatto cronachistico; essa diventa un punto di osservazione sulla coesione sociale nei luoghi di lavoro pubblici della Toscana settentrionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Un anno dopo: il ricordo di Simonetta accende il Cup Articoli correlati Leggi anche: Riapre via Bagnoli dopo la voragine, tornano i tir dell’America’s Cup: divieto di sosta per un anno Galatone accende il nuovo anno: il 1° gennaio torna Bar Italia in piazza San SebastianoIl nuovo anno a Galatone si apre nel segno della festa, della musica e della condivisione. Altri aggiornamenti su Un anno dopo il ricordo di Simonetta... Temi più discussi: Simonetta Bartolini racconta Sigfrido; Dopo una vita dedicata alla cultura va in pensione Simonetta Salvetti; La Giornata della Donna delle bambine di Minab in Iran; Simonetta Mandis: ?Io donna, da 20 anni dirigo il coro degli Alpini. Le Penne Nere conoscono il rispetto. A un anno dalla sua scomparsa i colleghi del Cup ricordano Simonetta Orlandi: Nessuno muore veramente finché rimane nel cuore di chi restaA un anno dalla sua scomparsa i colleghi del Cup ricordano Simonetta Orlandi: Nessuno muore veramente finché rimane nel cuore di chi resta ... msn.com Cattolica, va in pensione Simonetta Salvetti: 27 anni di cultura e spettacoloLa direttrice va in pensione dopo aver guidato i teatri, il MystFest e i servizi culturali della città, portando grandi artisti e innovazione ... altarimini.it Sandro Botticelli Simonetta Pinterest - facebook.com facebook