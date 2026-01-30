Riapre via Bagnoli dopo la voragine tornano i tir dell'America's Cup | divieto di sosta per un anno

Dopo la chiusura causata dalla voragine di ieri, via Bagnoli riapre al traffico. I mezzi pesanti dell’America’s Cup possono tornare a passare, ma resta il divieto di sosta sul lato destro, che durerà fino a dicembre. La strada era stata chiusa temporaneamente, ora si può circolare di nuovo, anche se con alcune limitazioni.

