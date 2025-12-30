Il primo gennaio a Galatone torna l’appuntamento con Bar Italia in piazza San Sebastiano. Un evento che segna l’inizio del nuovo anno, offrendo un’occasione di incontro e convivialità. La manifestazione, prevista per il 1° gennaio 2026, rappresenta un momento di tradizione e socializzazione per la comunità, dando il benvenuto all’anno nuovo nel cuore della città.

Il nuovo anno a Galatone si apre nel segno della festa, della musica e della condivisione. Giovedì 1° gennaio 2026, Piazza San Sebastiano tornerà ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi delle festività, un evento capace di unire tradizione e spettacolo e di richiamare in piazza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Galatone accende il nuovo anno: il 1° gennaio torna Bar Italia in piazza San Sebastiano

-4 al Capodanno 2026! Il 1° gennaio la piazza si accende a Galatone Bar Italia – La Discoteca Italiana arriva in Piazza San Sebastiano Musica, show e festa per iniziare l’anno col botto Ore 20:00 Evento gratuito #Capodanno2026 #Meno4 #G - facebook.com facebook