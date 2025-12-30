Galatone accende il nuovo anno | il 1° gennaio torna Bar Italia in piazza San Sebastiano

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo gennaio a Galatone torna l’appuntamento con Bar Italia in piazza San Sebastiano. Un evento che segna l’inizio del nuovo anno, offrendo un’occasione di incontro e convivialità. La manifestazione, prevista per il 1° gennaio 2026, rappresenta un momento di tradizione e socializzazione per la comunità, dando il benvenuto all’anno nuovo nel cuore della città.

Il nuovo anno a Galatone si apre nel segno della festa, della musica e della condivisione. Giovedì 1° gennaio 2026, Piazza San Sebastiano tornerà ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi delle festività, un evento capace di unire tradizione e spettacolo e di richiamare in piazza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

