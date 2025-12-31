Il meteo in Umbria allerta della Protezione civile | temperature basse e rischio gelate

L’Umbria si trova sotto un’allerta della Protezione civile a causa delle temperature in diminuzione. Le temperature massime si attestano intorno ai 10 gradi, mentre le minime possono scendere fino a -4, con rischi di gelate nelle zone interne. È importante monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le possibili condizioni di ghiaccio e gelo.

Permane l’allerta meteo per il ghiaccio a seguito delle temperature in sensibile calo, con massime intorno ai 10 gradi e minime a -4, con possibili locali gelate mattutine sulle aree interne.Per la giornata di oggi il Centro funzionale della Protezione civili prevede cielo sereno o poco nuvoloso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

