La Protezione Civile dell'Umbria ha emesso un’allerta meteo gialla per martedì 6 gennaio 2026, riguardante temporali, neve, rischio frane e allagamenti. La comunicazione riguarda l’intera regione, con particolare attenzione alle zone vulnerabili. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato una triplice allerta meteo per martedì 6 gennaio 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio frane, di livello giallo per rischio neve e di livello giallo per rischio idrogeologico. Tutte e tre sono estese a tutte le zone della regione. Diversi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Temporali, neve e rischio frane e allagamenti: allerta meteo della protezione civile in tutta l'Umbria

Leggi anche: Umbria, allerta meteo della Protezione Civile per neve

Leggi anche: Umbria, scattta l'allerta meteo della Protezione Civile per neve

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Temporali, neve e rischio frane e allagamenti: allerta meteo della protezione civile in tutta l'Umbria; Allerta Meteo Gialla in Campania: rischio temporali e dissesto idrogeologico; Allerta meteo della Protezione Civile per il 6 gennaio nel Centro-Sud Italia: piogge, temporali e criticità; Allerta Meteo Umbria, Allerta Gialla per Rischio Idrogeologico, Idraulico, Temporali e Neve: tutti i dettagli.

Italia travolta da temporali e neve, 12 regioni a rischio frane e inondazioni: scatta l'allerta meteo - Allerta gialla della Protezione Civile per martedì 23 dicembre: piogge, temporali e rischio idrogeologico su nove regioni italiane. virgilio.it

Natale di pioggia, freddo e neve: allerta rossa in Emilia Romagna, rischio frane in Campania. A Venezia torna l’acqua alta - Acqua alta a Venezia e rischio frane in Campania ... ilfattoquotidiano.it