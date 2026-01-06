Temporali neve e rischio frane e allagamenti | allerta meteo della protezione civile in tutta l' Umbria
La Protezione Civile dell'Umbria ha emesso un’allerta meteo gialla per martedì 6 gennaio 2026, riguardante temporali, neve, rischio frane e allagamenti. La comunicazione riguarda l’intera regione, con particolare attenzione alle zone vulnerabili. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.
La protezione civile dell'Umbria ha diramato una triplice allerta meteo per martedì 6 gennaio 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio frane, di livello giallo per rischio neve e di livello giallo per rischio idrogeologico. Tutte e tre sono estese a tutte le zone della regione. Diversi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
