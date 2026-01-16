Ultima Generazione | Roma tutti assolti per il blocco sull’Appia Nuova

Il 16 gennaio 2026, presso il Tribunale di Roma, sono state assolte tutte le 21 persone imputate per l’azione di protesta nonviolenta del 24 aprile 2023 su via Appia Nuova, nell’ambito della campagna “Non paghiamo il fossile”. Questa è la 57ª assoluzione per azioni di Ultima Generazione, che conferma il percorso di legalità e rispetto delle norme seguito dai partecipanti.

Quella di Roma è la 57esima assoluzione per azioni di Ultima Generazione . 16 gennaio 2026 – Roma. Ieri mattina, presso il Tribunale di Roma, 21 persone imputate per l'azione di protesta nonviolenta realizzata il 24 aprile 2023 su via Appia Nuova nell'ambito della campagna Non paghiamo il fossile sono state assolte da tutte le accuse di interruzione di pubblico servizio aggravata. Al termine dell'udienza, il giudice ha infatti pronunciato sentenza di assoluzione per tutti i capi di imputazione, stabilendo che il fatto non sussiste; le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni.

