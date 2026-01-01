Immagini dal Sannio | le Terme di Telese e la rinomata acqua sulfurea

Le Terme di Telese, situate nel cuore del Sannio, sono celebri per la qualità dell’acqua sulfurea, apprezzata fin dall’antichità per le sue proprietà benefiche. Anche durante l’inverno, rappresentano un’oasi di relax e benessere, grazie alle proprie piscine termali che invitano a momenti di calma e rigenerazione. Un luogo ideale per chi desidera scoprire le bellezze naturali e terapeutiche di questa regione.

L'inverno non è forse la stagione ideale per immaginare un bel tuffo nelle rinomate piscine termali telesine, conosciute da tutti per la freschezza delle sue acque, vero ristoro per corpo e anima nei torridi mesi estivi. Ma è sempre buono .

