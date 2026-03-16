Uffici di prossimità inaugurati cinque nuovi sportelli nel Sannio

Da anteprima24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina al Tribunale di Benevento sono stati inaugurati cinque nuovi uffici di prossimità nei comuni di Ariano Irpino, Foiano di Val Fortore, Guardia Sanframondi, Mirabella Eclano e Telese Terme. L'apertura di queste strutture mira a rafforzare i servizi locali e facilitare l'accesso alla giustizia per i cittadini delle aree interessate. Gli uffici entreranno in funzione a partire da oggi.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina presso il Tribunale di Benevento si è tenuta l’inaugurazione di cinque nuovi uffici di prossimità nel circondario del tribunale, attivati nei comuni di Ariano Irpino, Foiano di Val Fortore, Guardia Sanframondi, Mirabella Eclano e Telese Terme. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione istituzionale per celebrare l’espansione dei servizi di giustizia sul territorio, avvicinando le pratiche giudiziarie ai cittadini. I nuovi sportelli offriranno supporto e orientamento per le principali istanze di volontaria giurisdizione, tra cui amministrazioni di sostegno, tutele e curatele, consentendo di ridurre la necessità di spostamenti verso le sedi giudiziarie e facilitando l’accesso alle procedure legali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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