roma inaugurati i nuovi uffici della polmetro

Aumenta il presidio di sicurezza sulla metropolitana di Roma. Alla stazione Termini - lo snodo più importante di una rete che conta centinaia di migliaia di passeggeri al giorno - sono stati inaugurati i nuovi uffici della Polmetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato impegnata quotidianamente nella tutela dei passeggeri. Un nuovo presidio nato grazie alla sinergia tra Viminale, Questura capitolina, Campidoglio e Atac, l'azienda del trasporto pubblico locale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Leggi anche: Sportello legale, lavorativo e abitativo: inaugurati gli uffici della Fondazione Giovanni Paolo II a Montevarchi

Leggi anche: Inaugurati i nuovi locali della Motorizzazione civile di Lecco

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Municipio III, inaugurati piazzale Ennio Flaiano, il Parkour Park e area ludica; Inaugurato il nuovo reparto dialisi al Bambino Gesù di Roma; Stazione dei bus Cornelia, a Roma. Inaugurato il nuovo capolinea; Bambino Gesù di Roma, inaugurato il nuovo reparto di dialisi pediatrica al Gianicolo.

Roma: partnership Questura e Atac, inaugurata la nuova sede operativa della PolMetro a Termini(FERPRESS) – Roma, 20 FEB – Sono stati inaugurati questa mattina, presso la stazione di Roma Termini, i nuovi uffici della PolMetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato i cui agenti sono i ... ferpress.it

Roma, inaugurata nuova sede operativa della PolMetro a TerminiROMA (ITALPRESS) – Sono stati inaugurati questa mattina, presso la stazione di Roma Termini, i nuovi uffici della PolMetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato i cui agenti sono impegnati ... msn.com

Roma, alla #StazioneTermini la nuova sede operativa #PolMetro Sono stati inaugurati questa mattina, presso la Stazione di Roma Termini, i nuovi uffici della PolMetro, la sezione della Polizia di Stato impegnata ogni giorno nel presidio della metropolitana ca - facebook.com facebook

Inaugurati la nuova Medicina d'urgenza e i posti letto di sub-intensiva all'ospedale Sant'Eugenio ift.tt/fBzGY5S x.com