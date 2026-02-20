Roma inaugurati i nuovi uffici della Polmetro

A Roma, sono stati aperti nuovi uffici della Polmetro presso la stazione Termini, il principale nodo della metropolitana. La decisione arriva dopo un incremento dei servizi di sicurezza, con l’obiettivo di migliorare la vigilanza sui centri nevralgici della rete. Questi spazi permetteranno un intervento più rapido e mirato per garantire la sicurezza di oltre 200.000 utenti che transitano ogni giorno. La scelta di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine risponde alle esigenze di tutela dei cittadini.

Aumenta il presidio di sicurezza sulla metropolitana di Roma. Alla stazione Termini - lo snodo più importante di una rete che conta centinaia di migliaia di passeggeri al giorno - sono stati inaugurati i nuovi uffici della Polmetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato impegnata quotidianamente nella tutela dei passeggeri. Un nuovo presidio nato grazie alla sinergia tra Viminale, Questura capitolina, Campidoglio e Atac, l'azienda del trasporto pubblico locale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

