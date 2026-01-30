Assalti sportelli Atm con la marmotta | cinque fermati nel Foggiano e colpi sventati nel Brindisino

I carabinieri hanno arrestato cinque uomini nel Foggiano, sospettati di aver usato la tecnica della “marmotta” per svaligiare sportelli bancomat. Le indagini sono partite dopo una serie di colpi messi a segno in zona, e le forze dell’ordine sono riuscite a fermarli prima che potessero colpire di nuovo. I sospettati sono ora in cella, mentre proseguono le verifiche per capire se abbiano colpito anche in altre zone.

Tutti giovanissimi, tra i 20 e i 26 anni, coadiuvati da autisti, vedette, staffettisti, esecutori con compiti operativi e logistici. Rubavano o noleggiavano auto di grossa cilindrata per entrare in azione FOGGIA - Cinque fermi in carcere eseguiti dai carabinieri nel Foggiano nei confronti di altrettante persone specializzate nell'assalto agli sportelli Atm con la tecnica della"marmotta". A seguito di tale attività, secondo quanto fatto trapelare dagli investigatori, sarebbero stati sventati ulteriori “colpi” nel Brindisino, oltreché nelle province di Frosinone, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Napoli, Prato e Pistoia.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Foggia Atm Sportelli Atm nel mirino dei ladri: colpi in diversi centri del Napoletano Negli ultimi giorni nel Napoletano si sono registrati diversi raid ai danni di sportelli bancomat. Bancomat nel mirino, 5 assalti dall'inizio dell'anno: la 'Banda della marmotta' semina il panico in Capitanata Nel corso dei primi 21 giorni dell’anno, sono stati registrati cinque furti ai danni di sportelli bancomat in Capitanata. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Foggia Atm Argomenti discussi: Potenza e provincia, ondata di assalti agli sportelli ATM degli Istituti bancari e di Poste Italiane: questi gli ultimi aggiornamenti; Assalti a bancomat nel Foggiano: scattano gli arresti; Foggia, assalto ai bancomat: c’è un fermo; Assalto bancomat a Bitonto: esplosione distrugge sportello in via Verdi. Assalti ai bancomat con l'esplosivo e la «tecnica della marmotta»: 5 arresti, la banda agiva in tutta Italia VIDEOUn’organizzazione criminale, con base logistica in provincia di Foggia (tra i comuni di Cerignola, Orta Nova e Carapelle) ma che agiva su tutto il territorio nazionale, ... leggo.it Assalti a sportelli Atm con esplosivo in varie province, cinque fermifoggia (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un fermo nei confronti di 5 persone di età compresa tra i 20 e i 26 anni, di cui 4 rintracciati in provincia di Foggia e ... lanuovasardegna.it SGOMINATA LA BANDA DELLA "MARMOTTA" LEGGI QUI: https://www.cosenzachannel.it/italia-mondo/assalti-a-sportelli-bancomat-sgominata-banda-con-base-logistica-nel-foggiano-fermati-cinque-giovani-ilkgeoyn - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.