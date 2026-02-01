Zelensky annuncia piani urgenti per ripristinare servizi essenziali nelle zone colpite dall’offensiva russa
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un piano d’emergenza per ripristinare i servizi essenziali nelle zone colpite dall’offensiva russa. Zelensky ha promesso interventi rapidi per riattivare energia, acqua e trasporti, cercando di dare una risposta concreta alle difficoltà dei cittadini.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un piano d’emergenza per ripristinare i servizi essenziali nelle aree colpite dalle ultime offensive russe, con particolare attenzione a energia elettrica, acqua potabile e trasporti. L’annuncio è arrivato in un contesto di crescente pressione sulle infrastrutture del paese, dopo che i bombardamenti hanno colpito diverse città del sud e dell’est, causando blackout prolungati e interruzioni nei sistemi di riscaldamento. Le zone interessate comprendono regioni come Kherson, Zaporizhzhia e parte della Donetsk, dove la popolazione è costretta a vivere in condizioni di grave difficoltà. 🔗 Leggi su Ameve.eu
