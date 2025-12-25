Ucraina | raffineria russa colpita da missili britannici Zelensky | Abbiamo un sogno che Putin muoia Mosca | Lui inadeguato

Missili britannici Storm Shadow sono stati usati per attaccare un'importante raffineria di petrolio in Russia. Lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. La raffineria di Novoshakhtinsk è stata colpita da diversi missili, provocando "esplosioni multiple", ha dichiarato lo Stato Maggiore in una dichiarazione su X L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

