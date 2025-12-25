Ucraina | raffineria russa colpita da missili britannici Zelensky | Abbiamo un sogno che Putin muoia Mosca | Lui inadeguato
Missili britannici Storm Shadow sono stati usati per attaccare un'importante raffineria di petrolio in Russia. Lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. La raffineria di Novoshakhtinsk è stata colpita da diversi missili, provocando "esplosioni multiple", ha dichiarato lo Stato Maggiore in una dichiarazione su X L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia”
Guerra Ucraina, petroliera russa colpita nel mar Caspio. Così Kiev indebolisce le risorse di Mosca; Un altro attacco russo su Odessa. Autobomba uccide a Mosca il generale Sovarov - Odessa, nuovo attacco con droni russi: danneggiati il porto e una nave; Le notizie di mercoledì 17 dicembre sul conflitto in Ucraina; Zakharova: Mosca pronta a firmare patto di non aggressione con Nato e Ue”. Kiev: colpita raffineria in Russia con i missili Storm Shadow britannici.
Ucraina: media, 'colpita raffineria di petrolio in Russia' - Una raffineria di petrolio è stata colpita da un drone ucraino nella regione russa di Ryazan. iltempo.it
L’Ucraina ha colpito una petroliera russa nel Mediterraneo - Anche se la petroliera non stava trasportando un carico, l’attacco è notevole perché è avvenuto a più di 2mila ... ilpost.it
Zaporizhzhia, drone russo colpisce un parcheggio civile mentre arrivano soccorsi e giornalisti - Scontro su X tra i ministri degli Esteri di Ungheria e Polonia sugli asset russi ... lastampa.it
#Ucraina Da una parte il fuoco incrociato, con droni di Mosca contro Kiev e attacchi ucraini sulla regione russa di Krasnodar, dove è stata colpita una raffineria e due persone sono rimaste ferite; dall'altra le trattative per la pace, gelate dai diktat di Mosca Claud - facebook.com facebook
Questa mattina, l'Ucraina ha colpito l'impianto di raffinazione del petrolio di Novoshakhtinsk nella regione di Rostov. x.com
