Ucraina attacco di droni su Kiev | esplosioni udite in città – La diretta

Nella giornata del 16 marzo, a Kiev sono state segnalate esplosioni e avvistamenti di droni russi nel cielo della città. Le forze di difesa aerea stanno intervenendo per intercettare i velivoli e proteggere l’area. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui feriti, ma le esplosioni sono state udite in tutta la zona. La situazione rimane sotto osservazione.

Non si ferma la guerra in Ucraina. Oggi, 16 marzo, sono stati avvistati droni russi nello spazio aereo di Kiev e le forze di difesa aerea stanno lavorando per abbatterli. “Ci sono droni ostili vicino alla capitale. Rimanete nei rifugi fino alla fine della giornata”, hanno avvertito le autorità. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha chiarito che le forze di difesa aerea sono operative nel quartiere di Obolonsky. Lo riporta Rbc-Ucraina. I resti di un drone sono precipitati nel centro della capitale e si sono udite esplosioni. La guerra in Ucraina – Tutte le notizie di oggi, 16 marzo Inizio diretta: 160326 09:40 Fine diretta: 160326 23:00 09:38 160326 Lituania: "Non permettere a combattenti russi 'vacanze' in Ue" Tra gli argomenti di cui si discuterà “c’è anche il divieto di ingresso nell’Unione europea per i combattenti russi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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