Ucraina | 2 morti e 5 feriti in attacco russo con droni su Kiev

Un attacco con droni ha colpito Kiev, provocando due vittime e cinque feriti. L’episodio si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina, evidenziando la persistenza dei conflitti nella regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con le autorità che monitorano gli sviluppi e le conseguenze di questi attacchi sulla popolazione e sulla sicurezza locale.

Torino, 9 gen. (LaPresse) – E’ salito a due morti e cinque feriti il bilancio dell’attacco russo con droni su Kiev. Lo ha annunciato il sindaco della città Vitaliy Klitschko su Telegram, citato da Ukrinform. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: 2 morti e 5 feriti in attacco russo con droni su Kiev Leggi anche: Ucraina, Meloni: no a controproposta, lavoriamo su piano Trump | Rubio ottimista | Kiev: massiccio attacco russo con droni su Kharkiv: morti e diversi feriti Leggi anche: Ucraina, attacco russo con droni su Kiev: almeno 8 feriti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk; Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Media: Witkoff e Kushner domani a summit Volenterosi; Missili sull’Ucraina, 2 morti nella regione di Kiev. Zelensky: «Si è dimesso il capo dei servizi segreti Sbu; Guerra in Ucraina: almeno due morti e decine di feriti in un attacco russo a Kharkiv. Ucraina, attacco russo con droni nella regione di Kiev: 2 morti – La diretta - Ancora bombardamenti russi sull'Ucraina nella mattinata di oggi 5 gennaio, alla vigilia di una nuova riunione a Parigi della coalizione dei 'volenterosi'. msn.com

Missili sull’Ucraina, 2 morti nella regione di Kiev. Zelensky: «Si è dimesso il capo dei servizi segreti Sbu» - Oggi nuova riunione dei capi di Stato maggiore dei paesi alleati dell’Ucraina; domani la coalizione dei volenterosi a Parigi, con la Meloni ... ilsole24ore.com

Missili sull'ucraina, 2 morti nella regione di Kiev - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

Euronews Italiano. . Almeno due morti negli attacchi russi con droni e missili contro Kiev e il nord dell'Ucraina. Zelensky ha dichiarato che gli attacchi sulla capitale hanno preso di mira un ospedale civile e ha invitato gli alleati ad aumentare il sostegno militare - facebook.com facebook

#Ucraina, almeno due morti in attacco russo contro #Kiev e suo oblast x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.