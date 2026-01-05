Ucraina attacco russo con droni nella regione di Kiev | 2 morti – La diretta

Nella mattinata del 5 gennaio, l’Ucraina ha subito un attacco con droni nella regione di Kiev, causando due vittime. Questo episodio si inserisce nel contesto di continui bombardamenti russi sul territorio ucraino, in vista della prossima riunione della coalizione dei ‘volenterosi’ a Parigi. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con la speranza di trovare soluzioni per la pace e la stabilità nella regione.

Ancora bombardamenti russi sull’ Ucraina nella mattinata di oggi 5 gennaio, alla vigilia di una nuova riunione a Parigi della coalizione dei ‘volenterosi’. Due persone sono morte in un raid con droni nella regione di Kiev, che ha danneggiato anche un centro medico. Intanto il presidente americano Donald Trump ha detto di non credere che l’Ucraina abbia tentato di attaccare la residenza del presidente russo Vladimir Putin, come denunciato da Mosca nei giorni scorsi. Ecco tutte le notizie sul conflitto di oggi in diretta. Guerra in Ucraina, le notizie del 5 gennaio Inizio diretta: 050126 07:00 Fine diretta: 050126 23:45 06:44 050126 Attacco russo con droni, 2 morti a Kiev e nella regione La Russia ha colpito Kiev e la regione della capitale ucraina con una serie di droni nella notte del 5 gennaio, uccidendo una persona a Kiev e un’altra nell”Oblast’ di Kiev, secondo le autorità regionali, come riportato dal Kiev Independent. 🔗 Leggi su Lapresse.it

