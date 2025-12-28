Prima del vertice tra Zelensky e Trump, quest'ultimo ha sottolineato come tutte le parti coinvolte desiderino una soluzione pacifica in Ucraina. Secondo l'ex presidente statunitense, sia Putin che Zelensky condividono l’obiettivo di raggiungere la pace quanto prima, evidenziando un interesse comune che potrebbe favorire il dialogo e la risoluzione del conflitto.

Penso che Putin e Zelensky “vogliano lo stesso risultato. Tutti vogliono la pace in Ucraina quanto prima”. Lo ha detto Donald Trump ricevendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. “Cercherò di riportare Putin al tavolo del negoziato, ma rimane complesso” ha proseguito il presidente Usa che ha aggiunto: “ Non ci sono scadenze. Nei negoziati sono molto coinvolte tante nazioni europee” ha poi detto Trump. “Se oggi ci sarà un accordo? Dipende, credo che abbiamo le basi”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Trump prima del vertice con Zelensky: "Tutte le parti vogliono la pace"

Leggi anche: Mosca ignora Zelensky. I russi vogliono trattare solo con Trump per la pace in Ucraina

Leggi anche: Ucraina, Cnn: “Congelato l’incontro Rubio-Lavrov” prima del vertice Trump-Putin a Budapest. Mosca: “Ue e Nato vogliono sabotarlo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Gli europei con Zelensky prima del vertice da Trump. Putin bombarda le città; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Zelensky da Trump per la pace, appuntamento in Florida. E Putin risponde con 500 droni.

Ucraina, Trump prima del vertice con Zelensky: «Tutte le parti vogliono la pace» - Lo ha detto Donald Trump ricevendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar ... msn.com