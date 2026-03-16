Personalmente, lato vincitori degli Oscar 2026, mi aspettavo qualcosa di più, un esito forse meno concentrato su Hollywood e più coraggioso. La serata ha visto il film di Paul Thomas Anderson vincere in tutte le categorie più ambite tranne una (miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura non originale, miglior casting, miglior attore non protagonista e, lato reparto tecnico, miglior montaggio), come dai primissimi pronostici, quelli ante-nomination. Per tutto questo periodo, ho avuto l' impressione che nemmeno DiCaprio credesse davvero all'opportunità della statuetta a miglior attore protagonista e, sinceramente, non mi ha stupito la vittoria finale di Michael B. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti i vincitori degli Oscar 2026, tra il trionfo di Una battaglia dopo l'altra e il buco nell'acqua di Marty Supreme

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