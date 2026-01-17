I Movieplayer Awards 2026 sono il trionfo di Una battaglia dopo l' altra | ecco tutti i vincitori

I Movieplayer Awards 2026 hanno concluso le votazioni, premiando le migliori produzioni dell’anno. Dopo una settimana di consultazioni, sono stati annunciati i vincitori nelle diverse categorie, con particolare attenzione al film “Una battaglia dopo l’altra”, che si è aggiudicato il riconoscimento principale nel settore cinema. Di seguito, trovate l’elenco completo dei premi assegnati, risultato del coinvolgimento dei nostri lettori e della loro valutazione delle migliori novità televisive e cinematografiche del 2026.

Dopo una settimana di votazioni, i nostri lettori hanno decretato quali sono film e serie tv migliori dell'anno: trovate qui la lista completa dei vincitori dei Movieplayer Awards 2026 Si sono concluse le votazioni per i Movieplayer Awards 2026, che hanno sancito la vittoria schiacciante, nella categoria Cinema, di Una battaglia dopo l'altra. Il film diretto da Paul Thomas Anderson si è infatti aggiudicato ben 5 "premi" su 19, compreso quello per il Miglior attore protagonista a Leonardo DiCaprio. Parla decisamente più italiano, invece, la categoria delle Serie TV, dove i nostri lettori hanno incoronato M. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Movieplayer Awards 2026 sono il trionfo di Una battaglia dopo l'altra: ecco tutti i vincitori Leggi anche: Golden Globe 2026, tutti i vincitori: il trionfo di Una battaglia dopo l’altra, Adolescence vince quattro premi Leggi anche: Golden Globes 2026, trionfo per «Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson, «Hamnet» miglior film drammatico: tutti i vincitori Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Movieplayer Awards 2026: ecco le nomination, al via le votazioni per i film e le serie TV dell'anno; Oscar europei: perché contano gli European Film Awards 2026; Actor Awards 2026, tutte le nomination degli ex SAG Awards; Premio Il Cinema Ritrovato — Blu-Ray & DVD Awards 2026. I Movieplayer Awards 2026 sono il trionfo di Una battaglia dopo l'altra: ecco tutti i vincitori - Dopo una settimana di votazioni, i nostri lettori hanno decretato quali sono film e serie tv migliori dell'anno: trovate qui la lista completa dei vincitori dei Movieplayer Awards 2026 ... movieplayer.it

Movieplayer Awards 2026: ecco le nomination, al via le votazioni per i film e le serie TV dell'anno - Avete tempo da oggi fino al 15 gennaio per votare i film e le serie tv che vi hanno più divertito, appassionato, terrorizzato e fatto sognare, i vincitori saranno annunciati il 16 gennaio. msn.com

Avete tempo dall'8 al 15 gennaio per votare i film e le serie tv più amate dell'anno appena concluso per farli trionfare ai Movieplayer Awards 2026. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.