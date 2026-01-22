Oscar 2026 | sfida tra Una battaglia dopo l' altra e Marty Supreme Boom di nomination 16 per I peccatori

Le nomination per gli Oscar 2026 sono state annunciate, con una particolare attenzione a

Sono state diffuse oggi le nomination dei Premi Oscar 2026, i premi che celebrano il meglio della stagione cinematografica appena conclusa e che verranno consegnati nella cerimonia del 15 marzo 2026 che, come al solito, si svolgerà all'interno del Deolby Theatre di Los Angeles. Dopo le previsioni dei giorni passati, l'Academy ha dunque reso nota la lista di tutti coloro che sono stati nominati con una diretta guidata dagli attori Danielle Brooks ( Orange is the new black ) e Lewis Pullman (che vedremo nell'attesissimo Avengers: Doomsday ). La 98a edizione degli Academy Awards rappresenterà una novità nella storia dei premi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

