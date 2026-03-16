Si è conclusa la quindicesima edizione del Festival del Cinema di Spello, dedicata ai professionisti del dietro le quinte. Durante l’evento sono stati assegnati vari premi a film e figure di spicco, con riconoscimenti per Mani Nude e Gioia Mia. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e artisti, confermandosi come un appuntamento importante nel panorama cinematografico italiano.

CONCLUSO IL XV FESTIVAL DEL CINEMA DI SPELLO: TUTTI I PREMIATI DELL’EDIZIONE 2026 Calato il sipario sulla kermesse che celebra i professionisti del dietro le quinte. Donatella Cocchini: “Raggiunto un notevole incremento di presenze”. Prossima edizione dal 5 al 14 marzo 2027 Dieci intensi giorni di cinema, e non solo, per un’edizione 2026 che ha saputo lasciare il segno. È il bilancio del quindicesimo “ Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del cinema ” su cui è appena calato il sipario. “Chiudiamo un’edizione straordinaria” ha commentato Donatella Cocchini, presidente dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” Aps, che organizza la kermesse nata per accendere i riflettori e celebrare i professionisti del dietro le quinte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Tutti i premi del Festival del Cinema di Spello – Trionfi per Mani nude e Gioia mia

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