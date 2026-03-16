Turista lancia spazzatura dalla finestra del suo Airbnb a Firenze Quando l’abitante del piano terra gli chiede spiegazioni la risposta la raggela | Io pago mille euro per stare qui

Un turista che soggiornava in un Airbnb nel centro storico di Firenze ha lanciato una cartaccia dalla finestra nel giardino di una casa vicina. Quando il proprietario dell’abitazione gli ha chiesto spiegazioni, il turista ha risposto: “Io pago mille euro per stare qui”. L’episodio è avvenuto in un quartiere molto frequentato, attirando l’attenzione di residenti e passanti.

Una cartaccia lanciata dalla finestra di un Airbnb finisce nel giardino di una casa nel centro storico di Firenze. Quando la residente del piano terra sale a protestare con gli ospiti dell’appartamento turistico, uno dei giovani turisti statunitensi risponde con una frase che accende la polemica. Il fatto è avvenuto tre giorni fa ed è stato ripreso con il telefono dalla stessa residente, Caterina. Il video è diventato virale sui social. Nel filmato si vede la cartaccia nel giardino sotto la finestra dell’appartamento affittato ai turisti. La giovane sale a chiedere spiegazioni e il ragazzo prima nega. Poi, quando lei gli ricorda che “non è casa tua” e che bisogna avere rispetto del palazzo, arriva la risposta sprezzante: “Hai pagato mille per questo posto? Io l’ho fatto, non so se l’hai fatto anche tu”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turista lancia spazzatura dalla finestra del suo Airbnb a Firenze. Quando l’abitante del piano terra gli chiede spiegazioni, la risposta la raggela: “Io pago mille euro per stare qui” Articoli correlati Morte David Rossi, il VIDEO della caduta dalla finestra del suo ufficio: ex capo comunicazione di Mps agonizzante per terraL'ex manager è precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni, sede dell'istituto bancario Ecco il video che mostra la... Firenze, orologio da 250mila euro scippato a un turista: il ruolo fondamentale del monopattinoUn arresto per rapina aggravata e furto della Squadra Mobile di Firenze, che ha portato in carcere un cittadino algerino di 31 anni. Approfondimenti e contenuti su Turista lancia Argomenti discussi: Pago mille euro e lancia i rifiuti dalla finestra: gli effetti dell'overtourism a Firenze dove i residenti diventano intrusi. VIDEO| A Firenze il turista americano butta la spazzatura nel cortile, alla vicina: Tu paghi mille euro?Il diverbio con gli ospiti di un airbnb nel proprio condominio diventa virale sui social. Ecco cosa è successo ... dire.it «Pago mille euro» e lancia i rifiuti dalla finestra: l'effetto overtourism dove i residenti diventano intrusiIl video della lite tra una residente del centro storico e un turista di un affitto breve che lancia i rifiuti nel giardino: «Tanti hanno vissuto situazioni simili» ... msn.com