Morte David Rossi il VIDEO della caduta dalla finestra del suo ufficio | ex capo comunicazione di Mps agonizzante per terra

È stato diffuso un video che mostra la caduta di un ex capo della comunicazione di una banca, avvenuta dal terzo piano dell’edificio di Rocca Salimbeni. L’uomo è precipitato dalla finestra del suo ufficio ed è stato trovato agonizzante a terra. La registrazione riprende chiaramente il momento della caduta e la posizione dell’uomo dopo l’incidente.

L'ex manager è precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni, sede dell'istituto bancario Ecco il video che mostra la caduta di David Rossi, ex capo della comunicazione della Banca Monte Paschi di Siena. Il filmato mostra sostanzialmente gli ultimi istanti di vi.