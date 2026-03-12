A Firenze, un uomo di 31 anni di origini algerine è stato fermato dalla polizia con l’accusa di aver rubato un orologio del valore di 250mila euro a un turista e di aver tentato di sottrarre anche un oggetto da un ristorante. Durante l’intervento, il sospetto è stato individuato grazie all’utilizzo di un monopattino, che si è rivelato un elemento chiave nelle fasi di identificazione.

Un arresto per rapina aggravata e furto della Squadra Mobile di Firenze, che ha portato in carcere un cittadino algerino di 31 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di aver partecipato a una rapina ai danni di un turista francese e di un furto avvenuto in estate. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze e si è avvalsa di immagini di videosorveglianza e approfondimenti investigativi. Le indagini e l’arresto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile Fiorentina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino algerino. L’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa, avviata dopo i fatti avvenuti il 12 ottobre scorso in Borgo Pinti, nel centro storico di Firenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Firenze, orologio da 250mila euro scippato a un turista: il ruolo fondamentale del monopattino

Articoli correlati

Firenze: rapinò un turista dell’orologio da 250mila euro, arrestato 31enneFIRENZE – Un uomo di 31 anni, di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla squadra mobile di Firenze in esecuzione...

Firenze, strappa a un turista l’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne dopo 5 mesiUn 31enne è stato arrestato dopo 5 mesi per una rapina avvenuta in centro a Firenze.

Altri aggiornamenti su Firenze orologio da 250mila euro...

Temi più discussi: Firenze, strappa a un turista l’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne dopo 5 mesi; Firenze, rapinò un turista francese dell'orologio da 250mila euro: arrestato un 31enne; Firenze, pedinato e rapinato di un orologio da 250mila euro: in carcere un 31enne; Rapina cittadino francese di un orologio da 250mila euro, arrestato 31enne a Firenze.

Firenze, strappa a un turista l’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne dopo 5 mesiUn 31enne è stato arrestato dopo 5 mesi per una rapina avvenuta in centro a Firenze. L’uomo, con l’aiuto di un complice, avrebbe strappato a un turista francese l’orologio da 250mila euro, dandosi poi ... fanpage.it

Firenze: francese rapinato di un orologio da 250mila euroLa Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un algerino di 31 anni, accusato di rapina aggravata in concorso.I fatti risalgono al 12 ottobre, quando un cittadino francese è stato rapinato di un ... nove.firenze.it

Presentata a Firenze la 14a edizione dell’Atlante delle Guerre. Presentata ufficialmente a Firenze la XIV edizione aggiornata dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo (Terra Nuova edizioni), ormai punto di riferimento per la completezza delle informazi - facebook.com facebook

Siamo felici di annunciare la #longlist per la sezione narrativa straniera della XX edizione del #PREMIOGREGORVONREZZORI che torna a #Firenze il 7 e 8 maggio 2026! @regionetoscana @comunefi @informatorecoop @todomodolibri @UniStraSiena @un x.com