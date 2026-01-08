Turismo 4.640 strutture ricettive | il 61,7% sono case per affitti brevi
Il settore turistico italiano conta circa 4.640 strutture ricettive, di cui il 61,7% sono case per affitti brevi, mentre gli hotel rappresentano solo il 5,3%. Secondo Oscar Fusini di Confcommercio, negli ultimi anni si è osservato un aumento significativo delle attività svolte da privati, contribuendo alla crescita di questa tipologia di sistemazioni. Questi dati riflettono un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori e nelle modalità di accoglienza turistica nel paese.
LA FOTOGRAFIA. Solo il 5,3% hotel. Oscar Fusini (Confcommercio): «Con il boom degli ultimi anni cresciute soprattutto le attività svolte da privati». E con la manovra, stretta per 1.500 immobili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
