Turismo 4.640 strutture ricettive | il 61,7% sono case per affitti brevi

Il settore turistico italiano conta circa 4.640 strutture ricettive, di cui il 61,7% sono case per affitti brevi, mentre gli hotel rappresentano solo il 5,3%. Secondo Oscar Fusini di Confcommercio, negli ultimi anni si è osservato un aumento significativo delle attività svolte da privati, contribuendo alla crescita di questa tipologia di sistemazioni. Questi dati riflettono un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori e nelle modalità di accoglienza turistica nel paese.

Ospitalità, il 93,6% delle oltre 4.600 strutture ricettive bergamasche registrato con il Cin - L’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle strutture ricettive bergamasche supera la media nazionale. ecodibergamo.it

TURISMO/ Il buon esordio del Cin per le strutture ricettive - L'obbligo per le strutture ricettive di dotarsi del Codice identificativo nazionale mira a tutelare turisti e operatori che agiscono correttamente Alle 8:30 di ieri, informa Federalberghi, quasi l’80% ... ilsussidiario.net

SOSTEGNI AL TURISMO: LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA INVESTE SULLE STRUTTURE RICETTIVE La Regione Emilia-Romagna rafforza il proprio impegno a favore del comparto turistico con nuovi fondi destinati alle strutture ricettive del territorio. Un inte - facebook.com facebook

