La corsa degli affitti brevi Alla conquista della provincia Dieci strutture in più al giorno

La corsa degli affitti brevi prosegue senza sosta: nell’area metropolitana fiorentina, tra gennaio 2025 e gennaio 2026, sono state aperte in media dieci nuove strutture ricettive ogni giorno, una crescita che ha portato alla conquista della provincia da parte di operatori e proprietari, spinti dall’aumento della domanda turistica e dalla regolamentazione più semplice grazie al nuovo sistema di identificazione.

Dieci strutture ricettive in più al giorno. È questo il ritmo con cui, tra gennaio 2025 e gennaio 2026, l'area metropolitana fiorentina ha visto crescere il numero degli affitti brevi, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero del Turismo sulle nuove attività e sulle richieste di Cin, il Codice identificativo nazionale. Una crescita costante, che fotografa un fenomeno ormai strutturale e che continua a ridisegnare la geografia dell'abitare ben oltre i confini del capoluogo. I numeri parlano chiaro. Un anno fa, nella Banca dati strutture ricettive nazionale (Bdsr), risultavano registrate 20.675 attività, con 15.

Negli ultimi dieci anni, il mercato degli affitti brevi è cresciuto molto anche nel Piacentino.

