Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha fatto riferimento alla possibilità di ottenere la Groenlandia come richiesta alla NATO, sottolineando che, in caso di rifiuto, potrebbero esserci conseguenze. La questione ha attirato l’attenzione dei media e dei leader presenti, evidenziando le tensioni geopolitiche legate a questa regione strategica. La discussione sulla Groenlandia si inserisce in un contesto più ampio di relazioni internazionali e sicurezza globale.

Donald Trump è arrivato a Davos questa mattina per il suo discorso al World Economic Forum e per incontrare alcuni leader europei per discutere della questione che sta tormentando questo incontro: la conquista americana della Groenlandia. Il presidente americano ha fissato i termini di questa sua ambizione: gli Stati Uniti non useranno la forza, ma vogliono negoziati immediati con gli altri paesi della Nato perché l'isola artica diventi americana. E' "una piccola richiesta", ha detto Trump, "potete dire di sì e vi ringrazieremo, o potete dire di no e ce lo ricorderemo". Dopo di che ha fatto un lungo elenco di ritorsioni commerciali contro il resto del mondo che per decenni "si è approfittato dell'America". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Prendere la Groenlandia "è una piccola richiesta" alla Nato, dice Trump a Davos. Se la risposta è no, ci saranno conseguenze

Trump dal palco di Davos: "Voglio comprare subito la Groenlandia, non è una minaccia alla Nato"Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato la volontà di acquistare la Groenlandia, affermando che non rappresenta una minaccia per la NATO.

Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: “Groenlandia? Troveremo una soluzione”. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isolaDurante il suo viaggio verso Davos, Donald Trump ha riscontrato un guasto sull’Air Force One, che ha causato un breve ritardo.

