Le sfide della medicina di precisione in oncologia focus con la ricercatrice Gloria Ravegnini

A Forlì si approfondiscono le sfide della medicina di precisione in oncologia, con un incontro dedicato alla ricerca condotta dalla dottoressa Gloria Ravegnini. Nell’ambito del ciclo

Mercoledì 28 gennaio, ore 18.30, ospite della rassegna è Gloria Ravegnini, ricercatrice del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna. La sua ricerca al momento si concentra sulla medicina traslazionale, sullo studio della farmacoresistenza e sull'individuazione di nuove terapie mirate. L'appuntamento sarà infatti l'occasione per parlare del concetto di "medicina di precisione", ossia dell'idea che non ci si debba più limitare a pensare alle cure in termini generici ma a terapie calibrate sul dna dei pazienti. In particolare si discuterà della medicina di precisione nei tumori ginecologici.🔗 Leggi su Forlitoday.it

