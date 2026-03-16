Tumore del colon-retto | fare prevenzione con un semplice esame

Dal 16 al 28 marzo si svolge una campagna di prevenzione dedicata al tumore del colon-retto. L’iniziativa mira a sensibilizzare le persone sull’importanza di effettuare un semplice esame per la diagnosi precoce. Il tumore del colon-retto rappresenta il terzo più frequente nel mondo dopo il cancro al seno e al polmone. La campagna invita a sottoporsi ai controlli per ridurre i rischi.

Con un semplice esame per la ricerca del sangue occulto nelle feci è possibile individuare eventuali sanguinamenti intestinali, primi indicatori di una possibile presenza di polipi nel tratto gastrointestinale. Il tumore del colon-retto ha origine molto spesso da un polipo, una piccola escrescenza che si forma a partire dalla proliferazione delle cellule della mucosa intestinale all’interno del colon o del retto. Nella maggior parte dei casi i polipi non provocano sintomi evidenti. Tuttavia, possono causare perdite di sangue, talvolta anche di piccola entità o intermittenti, che non sempre sono visibili a occhio nudo. Proprio per questo motivo l’esame per la ricerca del sangue occulto rappresenta uno strumento fondamentale di screening. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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