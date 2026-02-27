Un nuovo studio evidenzia una grave carenza di medici nel Sud Italia, dove i servizi sanitari rischiano di essere compromessi. La Confederazione UGL Salute ha espresso preoccupazione per la disparità nella distribuzione del personale medico, sottolineando come la qualità dell’assistenza possa dipendere dalla regione di residenza. La situazione riguarda principalmente le aree meridionali del Paese, dove si registra una significativa mancanza di professionisti sanitari.

Beni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle domande Torre Annunziata, approvato l’accordo con la Regione. Darsena e ex Damiano passano al Comune Montecalvario: sorpreso con armi e munizioni. La Polizia di Stato arresta un 25enne Bacoli (Na): Carabinieri arrestano stalker. Nel porto l’imboscata, la donna presa di sorpresa. Le immagini raccontano tutto Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito confronto con Fico e Morniroli” UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive”

Sanità, Giuliano (UGL): “Divario Nord-Sud ancora grande criticità. Subito soluzioni per garantire cure di qualità a tutti gli italiani”“I dati resi noti da Agenas – afferma il Segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano – confermano ancora una volta la profonda frattura...

Sanità, Giuliano (UGL): “Medici stranieri in Calabria scelta obbligata. Ora però si avvii una vera programmazione” UGL Salute: “L’apertura ai medici stranieri necessaria, ma servono riforme strutturali per la sanità calabrese”.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Giornata del personale sanitario, Giuliano (UGL): Mani sicure in un’Italia fragile. Oggi celebriamo chi non arretra mai; Sanità, Giuliano (UGL): Nuovo piano pandemico: accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato; Sanità, Giuliano (UGL): Nuovo piano pandemico: accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato; Giuliano UGL | Mani sicure in un' Italia fragile Oggi celebriamo chi non arretra mai.

Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si viveAl Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive La UGL Salute lancia un nuovo e forte allarme sulla ... ilsipontino.net

Sanità, l’allarme di Ugl Salute: Italia ancora impreparata a sei anni dal covidL'Aquila. A sei anni esatti dall'inizio della pandemia in Italia, il bilancio sulla resilienza del sistema sanitario nazionale è critico. Gianluca ... abruzzolive.it

Sanità, Giuliano (UGL): “Nuovo piano pandemico: accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato” - facebook.com facebook