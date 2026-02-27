La UGL Salute segnala una grave carenza di medici nel Servizio Sanitario Nazionale, con un'attenzione particolare al Sud, dove la mancanza di professionisti sta creando una disparità evidente nella qualità dell'assistenza. Il segretario della UGL afferma che la situazione rappresenta una voragine di medici e che la qualità delle cure non può dipendere dal luogo di residenza dei pazienti.

La UGL Salute lancia un nuovo e forte allarme sulla grave carenza di medici che sta colpendo il Servizio Sanitario Nazionale, con effetti particolarmente drammatici nel Mezzogiorno. I dati dello studio Gapmed parlano chiaro: in Italia mancano circa 16.500 medici, e 6.500 di questi vuoti riguardano le regioni del Sud. Un divario che si riflette anche nel rapporto tra professionisti e popolazione: il Nord conta 15,2 medici ogni 1.000 abitanti, il Centro 12,76, mentre il Sud si ferma a 10,84, segnando una distanza che rischia di compromettere la tenuta dei servizi essenziali. “Questi numeri – dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute – confermano una crisi che denunciamo da anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL): "Al Sud una voragine di medici, qualità dell'assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive"

Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Sanità, Giuliano (UGL): “Divario Nord-Sud ancora grande criticità. Subito soluzioni per garantire cure di qualità a tutti gli italiani”“I dati resi noti da Agenas – afferma il Segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano – confermano ancora una volta la profonda frattura...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Giornata del personale sanitario, Giuliano (UGL): Mani sicure in un’Italia fragile. Oggi celebriamo chi non arretra mai; Sanità, Giuliano (UGL): Nuovo piano pandemico: accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato; Sanità, Giuliano (UGL): Nuovo piano pandemico: accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato; Giuliano UGL | Mani sicure in un' Italia fragile Oggi celebriamo chi non arretra mai.

Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si viveAl Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive La UGL Salute lancia un nuovo e forte allarme sulla ... ilsipontino.net

Sanità, l’allarme di Ugl Salute: Italia ancora impreparata a sei anni dal covidL'Aquila. A sei anni esatti dall'inizio della pandemia in Italia, il bilancio sulla resilienza del sistema sanitario nazionale è critico. Gianluca ... abruzzolive.it

Sanità, Giuliano (UGL): “Nuovo piano pandemico: accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato” - facebook.com facebook