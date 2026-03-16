Tu sei un pirla non capisci i momenti | la sfuriata di Mara Venier a Teo Mammucari alla fine di Domenica In

Durante la trasmissione Domenica In del 15 marzo 2026, Mara Venier si è lasciata andare a una dura sfuriata rivolta a Teo Mammucari, utilizzando frasi dirette e senza mezzi termini. La conduttrice si è rivolta al collega con toni forti sui titoli di coda, dopo che Mammucari aveva interrotto un momento emozionante con un siparietto che non è stato gradito.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo "Tu sei un pirla": non ha usato mezzi termini Mara Venier per rivolgersi a Teo Mammucari sui titoli di coda della puntata di Domenica In del 15 marzo 2026, arrabbiatissima con il collega che ha interrotto un momento emozionante con un siparietto poco apprezzato. La conduttrice si stava congedando dal pubblico al termine di un pomeriggio intenso, caratterizzato dall'ampio spazio dedicato al ricordo di Enrica Bonaccorti scomparsa qualche giorno fa e concluso con il saluto a uno dei cameraman, in Rai da 40 anni e prossimo alla pensione. "In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani", ha detto Venier abbracciando Marco: "Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Mara Venier sbotta contro Teo Mammucari in diretta: ‘Sei un pirla, non capisci i momenti’Il momento di commozione per Enrica Bonaccorti La puntata di Domenica In del 15 marzo si è chiusa con un momento di forte commozione.

Leggi anche: A Domenica In Mara Venier perde ancora la pazienza con Teo Mammucari: “Sei un pirla, non capisci”

Contenuti e approfondimenti su Mara Venier

Temi più discussi: Mara Venier contro Teo Mammucari a Domenica In: Ma non si può.... Cosa è successo; Mara Venier in lacrime per il cameraman Marco, in pensione dopo 40 anni in Rai. Poi sbotta con Teo Mammucari: Sei un pirla; Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: 'Sei un pirla'; Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: Sei un pirla.

A Domenica In Mara Venier perde ancora la pazienza con Teo Mammucari: Sei un pirla, non capisciMara Venier ha perso la pazienza con Teo Mammucari a Domenica In. Durante la puntata del 15 marzo, arrivata al momento del saluto finale, la conduttrice ha urlato sei un pirla al conduttore, che ha ... fanpage.it

Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: Sei un pirla(Adnkronos) – Tu sei un pirla. Alla fine, Mara Venier si arrabbia con Teo Mammucari sui titoli di coda della puntata di Domenica In oggi, 15 marzo 2026. La conduttrice, in chiusura di trasmissione, ... cremonaoggi.it

«Sei un pirla, non capisci i momenti». Con queste parole Mara Venier ha interrotto Teo Mammucari durante la diretta di Domenica In, lasciando tutti a bocca aperta. La scena si è consumata proprio al termine della puntata del 15 marzo, quando Mara aveva d - facebook.com facebook

A #DomenicaIn Mara Venier perde ancora la pazienza con Teo Mammucari: "Sei un pirla, non capisci" x.com