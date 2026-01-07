Chi ha vinto la Lotteria Italia l' omicidio senza movente del giovane capotreno Trump gioca a Risiko e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco le notizie principali per iniziare la giornata: scopri chi ha vinto la Lotteria Italia, i dettagli sull’omicidio del giovane capotreno senza movente, e l’ultima mossa di Trump a Risiko. Restate aggiornati su questi e altri eventi di attualità, in una sintesi chiara e affidabile. Oggi è mercoledì 7 gennaio 2026.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 7 gennaio 2026.I biglietti vincenti della Lotteria ItaliaRoma torna a festeggiare la Lotteria Italia. Il primo premio dell'edizione 2025, per 5 milioni di euro, è stato vinto nella.

