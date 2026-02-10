Atleta sfida Trump | Libertà di parola è fondamento dell’America non si intimidisce chi critica

Hunter Hess, atleta di freestyle, si è confrontato con Donald Trump. In un messaggio diretto, ha ribadito che la libertà di parola è il cuore della democrazia americana e che nessuno dovrebbe essere intimidito nel criticare. Hess ha scelto di parlare chiaramente, senza mezzi termini, mettendo in discussione le manovre di chi vuole mettere a tacere chi pensa diversamente.

Hunter Hess, atleta statunitense di freestyle, ha risposto direttamente all’ex Presidente Donald Trump, sottolineando l’importanza della libertà di espressione e del dibattito costruttivo negli Stati Uniti. Lo scambio, avvenuto a margine dei Giochi Invernali in corso, è nato da una critica di Trump allo sciatore per aver espresso preoccupazioni sulla situazione politica e sociale americana. L’episodio solleva interrogativi sul ruolo degli atleti nello spazio pubblico e sulla tolleranza verso le critiche in un contesto politico polarizzato. La vicenda ha preso forma in mattinata, quando lo sciatore Hunter Hess ha rilasciato una dichiarazione che ha attirato l’attenzione dei media.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Hunter Hess

Ultime notizie su Hunter Hess

Argomenti discussi: Hunter Hess sfida Trump alle Olimpiadi, esplode la polemica sulle accuse.

Hunter Hess, l'atleta statunitense anti Ice finito nel mirino di Trump. Il tycoon: «Un perdente, lasci la squadra»«Non rappresenta il suo Paese ai Giochi? Un vero perdente, un peccato faccia parte della squadra americana». Così Donald Trump avrebbe risposto alle affermazioni di ... ilmessaggero.it

