L’America delle libertà in campo contro Trump
Donald Trump, con le sue politiche e le sue dichiarazioni, ha diviso l’America delle libertà. La sua presenza alla Casa Bianca ha portato scompiglio e ha alimentato tensioni tra i sostenitori e gli avversari. I suoi discorsi spesso hanno acceso discussioni accese sui diritti civili e il ruolo delle istituzioni. Ora che il mandato si sta concludendo, molti si chiedono quali saranno le ripercussioni di questa eredità. In particolare, si osserva come le sue scelte abbiano influito sui movimenti sociali e sull’opinione pubblica.
Quali conseguenze ideologiche lascerà Donald Trump dopo la fine del suo mandato? Il presidente americano sta seminando il caos a livello globale. Alcuni pensano che si debba reagire rincorrendolo: a sovranista, sovranista e mezzo. Per altri, la vera lezione riguarda proprio i rischi della concentrazione del potere e l’efficacia dei vincoli costituzionali. Tale dibattito si è aperto, più o meno consapevolmente, ovunque nel mondo, Europa compresa; ma in nessun posto è altrettanto evidente come negli Stati Uniti. Il dato politico più rilevante è il calo degli indici di gradimento di Trump, crollati in un anno dal 52 al 41 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
L’America Latina si spacca. Colombia e Brasile contro Trump. Ma l’argentino Milei: difesa la libertà
L’America Latina attraversa momenti di tensione politica e sociale, con scontri tra paesi e figure di spicco come Trump e Milei.
Trump, sicurezza nazionale e America First: “Rimarremo la patria della libertà sulla Terra”
Trump – Discorso alla nazione | L’America secondo Trump
