Trump ha presentato una causa contro la California in tribunale, concentrandosi sulle normative relative alle auto elettriche. La disputa riguarda le differenze tra le politiche ambientali adottate dalla regione e quelle federali. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità statali e nazionali sul settore automobilistico e le sue regolamentazioni.

Lo scontro tra Washington e Sacramento sulle politiche ambientali nel settore automobilistico si arricchisce di un nuovo capitolo. Come riporta la Reuters, l’amministrazione guidata da Donald Trump ha avviato un’ azione legale contro lo Stato della California contestando la validità delle sue norme sui veicoli a emissioni zero e sui limiti ai gas di scarico. La causa, depositata il 12 marzo presso un tribunale distrettuale federale in California, prende di mira il California Air Resources Board, l’agenzia statale che definisce le politiche sulla qualità dell’aria. Secondo il governo federale, le regole californiane sarebbero incompatibili con la legislazione nazionale e creerebbero un sistema parallelo di standard per l’industria automobilistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump porta in tribunale la California. Scontro totale sulle auto elettriche

Articoli correlati

Auto elettriche: Audi porta la ricarica nella Ski Area Alpe LusiaAudi rafforza la sua presenza in Alta Badia, in Alto Adige, con una nuova iniziativa a favore della mobilità sostenibile e con una dedicata agli...

Leggi anche: Trump minaccia il Canada: «Dazi del 100% se apre le porte alla Cina». L’intesa sulle auto elettriche e il discorso di Carney a Davos: cos’è successo

Una raccolta di contenuti su Trump porta

Temi più discussi: Anthropic porta in tribunale la Casa Bianca; Dazi, giudice ordina alla dogana Usa di rimborsare, con gli interessi, le aziende colpite (si tratta di 70 milioni di transiti merce); Dalle parole ai fatti: Anthropic porta il governo USA in tribunale; Dazi, due aziende fanno causa agli Usa: il tribunale di New York apre ai rimborsi e dalla Marca si fanno avanti un'impresa del...

Dalle parole ai fatti: Anthropic porta il governo USA in tribunaleAnthropic denuncia il governo USA per la lista rischi sicurezza legata alla supply chain. msn.com

Trump in tribunale a New York: Questi sono tutti processi BidenNew York, 22 apr. (askanews) – Questi sono tutti processi Biden, ha detto Donald Trump arrivando in un tribunale a New York dove accusa e difesa presentano le argomentazioni di apertura nello ... affaritaliani.it

Trump silura Anthropic che porta il Pentagono in tribunale Ora è guerra aperta, mentre la sfida (di marketing e politica) prosegue con Altman... - facebook.com facebook

#Trump porta i #dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema x.com