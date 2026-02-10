No Xiaomi non porterà le sue auto elettriche negli Stati Uniti

Xiaomi ha deciso di non lanciare le sue auto elettriche negli Stati Uniti. Il presidente Lei Jun ha confermato questa scelta su Weibo, smentendo le voci che parlavano di un possibile arrivo sul mercato americano. Non ci sono piani immediati, anche se alcuni avvistamenti di un modello Xiaomi YU7 Max con targhe americane avevano alimentato le speculazioni. Per ora, l’azienda si concentra su altri mercati.

Xiaomi non porterà, almeno per il momento, le sue auto elettriche sul mercato statunitense. La decisione, confermata dal presidente e CEO Lei Jun attraverso un post sul social network Weibo, giunge in risposta a speculazioni alimentate da avvistamenti di un modello Xiaomi YU7 Max con targhe americane. L'azienda cinese si concentrerà inizialmente sull'espansione in Europa, con l'obiettivo di lanciare i suoi veicoli elettrici nel 2027. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media specializzati, chiudendo un capitolo di incertezze legato alle ambizioni globali del gigante dell'elettronica. Negli ultimi giorni, infatti, erano circolate immagini di una Xiaomi YU7 Max sulle strade della California, sollevando interrogativi sui piani di penetrazione nel mercato nordamericano.

